欧盟就波兰司法改革启动法律程序施压

（联合早报网讯）欧盟委员会29日向波兰发出一封“正式通知函”，称波兰“普通法院组织法”个别条款违反欧盟相关条约，欧委会就此启动法律程序。

新华社报道，欧盟委员会在通知函中说，波兰“普通法院组织法”中规定，对男女法官实行不同年龄（男65岁，女60岁）退休制，此条款违反欧盟有关条约的性别平等原则。

欧盟委员会同时就“普通法院组织法”赋予波兰司法部长任免普通法院院长的权力表示担忧，称这将破坏波兰法院的独立性。

欧盟委员会限波兰政府在一个月内作出答复，如在期限内未收到波兰的答复，或对答复不满意，欧委会将向波兰发送一份“有理由的意见”，即法律程序的第二步。

本月初，波兰议会通过了三项涉及司法改革的法案，其中“普通法院组织法”经总统杜达25日签署后，已于28日发布生效。另两项法案遭总统否决。

这三项法案一经公布即遭到波兰反对党、学界及部分民众的反对，认为这破坏了司法独立，一些民众还在首都华沙举行示威抗议活动。

欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯26日曾警告波兰政府，一旦正式发布“普通法院组织法”，欧委会将立即启动法律程序。他表示，波兰的司法措施仍然威胁司法体系，若无视警告，欧盟准备启动第七条程序，中止波兰的会员投票权。

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