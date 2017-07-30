传海地将召回驻台大使 或因预算不足

（联合早报网讯）台湾邦交国海地传因预算严重不足，拟大幅删减驻外使领馆人力，将召回包括驻台湾等地大使和使领馆官员。不过，台外交部表示，海地驻台北大使目前还在任，尚未接到海地大使要返国消息。

据中时电子报报道，海地媒体“自由海地”（Haiti Libre）25日指出，海地外交部长罗德里格（Antonio Rodrigue）证实政府有意删减分布全球的49个使领馆人力，幅度达66%。其中包括驻台湾、德国、阿根廷、巴哈马、比利时、加拿大、智利、法国、意大利、日本、多明尼加与梵蒂冈等地人员。

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