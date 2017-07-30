福建女教师日本失踪事件　警方在民宿发现告别信

（联合早报网讯）独自在日本北海道旅行期间，与家人失去联络的中国福建女教师危秋洁，到昨天已失踪八日。日本警方昨日在她曾入住的民宿中，发现一封她留给家人的告别信，危父看过后表示，相信是女儿写的信。

据明报报道，日本警方早前已确认，危秋洁22日（上周六）早上，离开入住的札幌OCHO民宿，当晚独自入住距离该民宿5至6小时车程、位于北海道东部阿寒湖的“御前水”旅馆，至翌日（23日）早上7时半退房，她入住该旅馆时的状态无异常。《南方都市报》引述日媒报道，阿寒湖观光船接待处有工作人员表示，23日早上约8时，曾见过一个貌似危秋洁的女子，独自乘坐游览船。

中国侨网引述日本《北海道新闻UHB》报道，警方昨日在札幌OCHO民宿，发现危秋洁留给家人的告别信，她在信中感谢父母。危秋洁的父亲危华先前晚已飞抵北海道，他昨日看过该告别信后，表示相信信件是出自女儿手笔。

26岁的危秋洁上周二（18日）独自到日本北海道旅行，原定25日（本周二）回国，但上周六（22日）起与家人失去联络。她的微博最后更新于21日，并在23日“点赞”一条有关歌手孙燕姿生日的微博，之后再无任何消息。警方目前将搜索范围锁定在危最后被看见的阿寒湖附近。

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