印尼大规模搜捕诈骗犯 69名台湾人落网

印尼警方昨天在全国多处逮捕诈骗集团成员，共逮捕69名台籍嫌犯。这个国际诈骗集团也在缅甸、寮国及泰国锁定中国大陆及台湾民众进行诈骗。

据中央社报道，印尼警察总部特别任务小组指挥官图尔纳戈戈（Turnagogo Sihombing）表示，警方已经追踪这个诈骗集团数月之久，警方昨天在雅加达、泗水、巴淡岛（Batam）多地发动逮捕行动。

雅加达警方昨日下午先在雅加达南区一处豪宅查获电信诈骗集团，共逮捕15名男性、14名女性，这29人都是中国人。

警方晚间在峇里岛贝诺瓦（Benoa）豪宅社区逮捕27名诈骗集团成员，包括10名台籍嫌犯和17名中国籍嫌犯。警方调查发现，这个诈骗集团的成员每月可获得2千万印尼盾（约新台币4万5400元）的酬劳。

另外，印尼新闻网站Detik.com等媒体报道，警方昨天也在泗水破获诈骗嫌犯多达93人，其中包括33名中国（大陆）人、一名马来西亚人，其余59人都是台湾人。

图尔纳戈戈表示，这些诈骗嫌犯是国际诈骗集团一环，他们选择在印尼各地设立机房是因为嫌犯觉得在这里进行跨国诈骗比较安全，并躲避法律追究。

他指出，这个国际诈骗集团也在缅甸、寮国及泰国锁定中国及台湾民众，运用资讯科技进行诈骗。

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