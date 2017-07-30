获执政党提名 谢里夫胞弟或出任巴基斯坦新总理

（联合早报网讯）巴基斯坦执政党穆斯林联盟(谢里夫派)本月29日宣布，安排前总理谢里夫胞弟、旁遮普省(Punjab)首席部长夏巴兹(Shahbaz Sharif)为接班人，并提名前石油部长阿巴西为临时总理。

据中新网报道，谢里夫当天在演说中做出的这项宣布，为巴基斯坦勾勒出前进途径。在调查谢里夫及其家族被控贪腐指控后，巴最高法院29日罢黜谢里夫。

有分析称，巴最高法院这项裁决，使得历史性第三度掌权的谢里夫不光彩下台，也短暂让巴基斯坦陷入政治不确定状态。

谢里夫在执政党发表电视演说时表示：“我支持夏巴兹接替我，但他势必得花时间参选，因而当前我提名阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)。”

他的弟弟夏巴兹仅拥有省级席位，必须当选国会议员后才有资格出任巴基斯坦新总理。

巴基斯坦选举委员会30日稍早前证实，谢里夫的前选区将重新举行选举，在旁遮普省的那个选区是谢里夫家族的支持势力大本营，举办补选可能得花45天时间。

由于谢里夫领导的执政巴基斯坦回教联盟谢里夫派(PML-N)在总共342席国会下院拥有绝对多数优势，阿巴西出任临时总理可望在国会投票时过关。

据了解，夏巴兹必须角逐国会补选，取得国会议员资格才能出任总理，因而谢里夫也提名执政党内坚定盟友阿巴西担任临时总理至少45天。

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