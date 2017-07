(联合早报网讯)美国总统特朗普当地时间昨天在社交网站Twitter表示,中方本来可以轻易解决朝鲜问题,然而中方却未就朝鲜问题作出任何举动,形容中国只说不做(they do NOTHING for us with North Korea, just talk),扬言“将不会容许这事情继续发生”。

据明报报道,他又批评美国“愚蠢的前领袖们”容许中美间每年有上千亿贸易来往,并指对中方感到“非常失望”。

平壤当局日前试射洲际弹道导弹,朝鲜领导人金正恩扬言,该次试射的洲际弹道导弹射程,能覆盖整个美国。截至目前,朝鲜今年内已进行至少12次导弹试射。

