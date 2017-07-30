（联合早报网讯）印度尼西亚林火又起，吉隆坡一带星期日开始笼罩在淡淡烟霾里。马来西亚天然资源及环境部长旺朱乃迪表示，当局准备派出消防人员及官员前往印尼协助扑灭林火。

旺朱乃迪星期日在记者会表示，政府严正看待可引发烟霾的林火问题，并随时准备提供援助。他已经和掌管消防及天灾特别搜拯队（SMART）的首相署部长沙希旦讨论此事，沙希旦保证随时都可协助印尼灭火。

旺朱乃迪也与印尼廖内和占卑两省省长会面讨论烟霾问题，他未来也计划与亚齐省长会商相关援助课题。

环境局的空气污染指数显示，全国空气素质基本上仍处于健康水平，暂时不受印尼林火及烟霾的的影响。

气象局总监阿鲁威透露，亚细安地区未来几天的风向将从东南部或西南部吹来，与此前的风向并无太大的变化。换句话说，气象局认为暂时不必担心烟霾恶化。

气象局网站显示，西马半岛北部吉打和槟城等地的多个地区这几天将有豪雨，这将有助消除烟霾会。

根据气象局网站，西马半岛昨天只有霹雳太平的空气污染指数处于56点的中等水平，比50点以下的良好水平略高。东马也只有砂拉越民都鲁达到53点，其他地区都是良好水平。

虽然当局指马来西亚全国各地昨天的空气素质都是良好水平，但首都吉隆坡一带昨天开始出现淡淡烟霾，让当地民众担心烟霾是否可能重临。

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