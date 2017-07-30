闯肯尼亚副总统住宅 袭击者被击毙

（联合早报网讯）当地时间30日上午，经过约20个小时的对峙，在29日闯入肯尼亚副总统鲁托乡间住宅的持刀男子被警方击毙。

据新华社报道，持刀男子被击毙后，警方在他身上发现了一把枪。目前袭击者的动机尚不清楚，有关部门正在对袭击事件进行调查。

29日，一名男子持刀闯入鲁托位于肯西部城镇埃尔多雷特附近的一处住宅，造成一名执勤人员死亡。其他执勤人员迅速行动起来，袭击者随后躲藏在大门附近一座仍在施工的建筑内。事发时，鲁托及其家人已外出。

肯尼亚计划于8月8日举行大选。鲁托将和总统肯雅塔一起寻求连任。

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