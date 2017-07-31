朝鲜可能再射导弹或进行核试验

（联合早报网讯）韩联社报道，韩国国防部今天向国会国防委员会提交的工作计划报告中指出，朝鲜今后还有可能通过试射新的弹道导弹，或进行第六次核试验发起战略挑衅。

国防部说，朝鲜可能通过爆炸当量更大的核试验展示核弹头投掷能力，丰溪里核试验场保持随时可以核试的状态。

对于韩美导弹指导方针，韩国防部表示，将另外组建工作委员会为修改导弹方针提速，日后由政府出面扩大协商渠道，争取继续为韩军研制弹道导弹松绑。

韩美正在推进修改《韩美导弹指南》，将射程为800公里的弹道导弹搭载弹头重量从500公斤增至1吨。

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