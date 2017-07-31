韩防长向总统建议全面部署萨德

（联合早报网讯）韩国防长宋永武31日说，已向总统文在寅建议全面部署“萨德”反导系统。为此，韩国国家安全保障会议决定临时部署“萨德”。

韩联社报道，宋永武当天在国会国防委全体会议上还说，即使朝鲜成功制造洲际弹道导弹，也很难判断其是否最终具备运载核武器的能力。现在下结论朝鲜进行的是洲际导弹重返大气层试验还为时尚早。

他指出，朝鲜领导人金正恩将核武与导弹视为维系政权之必需，韩军将尽早重点打造杀伤链等反朝核武器系统，让国民放心。

另外，宋永武称，战时也要与敌人对话，因此将不断敦促朝方对话。

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