稻田在离任仪式上未就日报隐瞒问题道歉

（联合早报网讯）日本前防长稻田朋美31日上午出席了自己的离任仪式。

共同社报道，面对国防部和自卫队的干部等，稻田虽然就南苏丹联合国维和行动部队“日报”隐瞒问题承认其“在信息公开方面做法不妥”，但并未就自己的责任做出道歉。

关于日报问题，稻田说：“此事动摇了国民对于国防部和自卫队的信任并可能降低队员的士气，这一点极为重大且严重。”她强调，必须采取措施防止类似问题再次发生。

仪式结束后，稻田前往国防部内的记者俱乐部。

当记者就其宣布辞职的28日深夜朝鲜发射弹道导弹一事提问时，稻田说：“外长岸田文雄替我做了应对，真心表示感谢。他确保了万无一失。”

离任仪式前，稻田向自卫队殉职人员慰灵碑献花。最后，她在接受荣誉礼后离开了国防部。

稻田去年8月出任防长，一度被视为安倍的接班人。

去年10月，一名记者要求公开陆上自卫队驻南苏丹维和部队每日活动的“日报”记录，国防部以相关材料已销毁为由拒绝。

今年3月日本媒体揭发自卫队仍保存相关记录，稻田已知此事，却在国防部2月15日的内部会议中同意维持“已经销毁”的说法。

上周二，稻田接受国会质询，依然否认收到自卫队仍存有行动记录的报告。

免费试阅14天