英国菲利普亲王本周退休

（联合早报网讯）英女王夫婿菲利普亲王将在本周退休，不再履行王室职务。

法新社报道，周三在白金汉宫举行的英国皇家海军陆战队慈善游行，将是菲利普亲王出席的最后一场活动。

虽然宣布退休，这并不意味着菲利普亲王将从公众视线中完全消失，只是他不再参与王室的管理事务，而将更多的责任交给他的儿孙们。

高龄96岁的菲利普亲王曾传出身体健康状况不佳的消息，但似乎没什么大碍。

自英女王1952年登基以来，菲利普亲王已参加过2万2219次单独活动，发表过5496次的演讲。他单独到国外访问的次数则多达637次。

免费试阅14天