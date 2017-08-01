南非爱之病感染人数首破700万大关

（联合早报网讯）南非统计局周一（31日）发布的最新数据显示，南非的爱之病感染者人数已经达到706万，比去年增加了13万。同时，南非的爱之病感染率也创下了新高，增长到12.57%。

中新社报道，南非爱之病毒感染者总人数一直高居世界第一，爱之病仍是危害南非人健康的主要疾病之一，而且感染人口的比例逐年上升。

最新数字显示，2017年南非爱之病毒感染者达到了706万人，感染率达到了12.57%。其中，15岁到49岁妇女的感染率最高，达到了21.17%，同年龄段成年男性感染率约为17.98%。

另外，南非从2016年至2017年年中又增加了90万人口，使得总人口数达到了5652万人。其中，过去一年中的出生人数为119.8万，死亡人数为50.6万；其他增长人口主要为移民净增长。

预期寿命方面，相比于2002年的统计数字，南非的人均预期寿命从男性52.9岁、女性56.6岁提高到现在的男性61.2岁，女性66.7岁，平均增加了将近10岁。南非统计局总统计师勒霍赫拉表示，南非的人口结构发生了一些变化，其中60岁以上的老人的数量在增加，而15岁到34岁的人数却在下降。另外，南非妇女中还出现了一个趋势，就是她们生育的孩子平均数正在减少。

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