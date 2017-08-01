iPhone 8售价攀高 或达1490元

（联合早报网讯）苹果iPhone 8价格令各界高度关注，中央社引述外媒报道指出，分析师根据过去十年iPhone价格走势推测，今年iPhone 8价格可能继续走高，达到1100美元（约1490新元）。

国外科技网站Appleinsider引述市场分析网站Asymco.com分析师德迪乌的话说，他以阶梯模型分析，iPhone最基本的价格点大约在400美元左右，其他系列产品价格走势，就像随着楼梯间逐年往上，iPhone最高价格约每三年就会增加100美元，到256 GB储存容量的iPhone 7 Plus产品阶段，价格就达到950美元。

德迪乌从过去十年的iPhone价格走势推测，今年iPhone价格也将持续增加，包括iPhone 7s Plus或是iPhone 8等高阶iPhone机种，价格可能触及1100美元。

国外科技网站Phone Arena日前也根据过去经验推测，储存容量64GB的iPhone 8价格约1100美元，储存容量256GB的iPhone 8价格约1200美元。

外媒日前引述多位分析师推测，iPhone 8可能9月底到10月推出。

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