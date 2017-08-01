提振支持率 安倍宣布周四改组内阁

（联合早报网讯）据日本政府和执政党相关人士透露，日本首相安倍晋三今天（1日）在自民党高层会议上宣布，将于周四（3日）实施内阁改组和党高层人事变动。安倍拟让负责制定党政策的政务调查会长茂木敏充和政调会长代理小野寺五典入阁担任重要阁僚，外长岸田文雄很有可能留任。

共同社报道，安倍力争通过任用曾任阁僚者来打造重视稳定的阵容。党人事调整中，准备让干事长二阶俊博和副总裁高村正彦留任。

安倍在党高层会议上获得了人事安排的全权委托。为使内阁支持率实现回升，他欲在维持政权核心框架的同时实现人心一新，目前已确定让副首相兼财长麻生太郎和来自公明党的国土交通部长石井启一留任。

在内阁改组中，防长一职将是焦点所在。前防长稻田朋美辞职后，目前由岸田临时兼任外长和防长，安倍据称正在研究让小野寺等曾任防长者出任。

预计除在学校法人“加计学园”新设兽医系计划问题上饱受批评的文部科学部长松野博一和地方创生担当部长山本幸三外，在写入“合谋罪”主旨的新《有组织犯罪处罚法》审议中被质疑阁僚资质的法务部长金田胜年等人也将被撤换。

有关自民党高层人事变动，由于10月将迎来两次众院补选，安倍认为作为党内重要人物拥有协调能力的二阶应该继续担任干事长。考虑到自民党将向秋季临时国会提交修宪草案，安倍认为高村将起到党内修宪讨论的核心作用，亦应留任副总裁。

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