赴韩中国游客锐减 济州旅游市场受挫

（联合早报网讯）受到中国政府反制“萨德”入韩措施影响，访问济州的中国游客数量锐减。今年1月至7月，赴济州旅游的中国游客仅为58.9138万人次，较去年同期的177.2955万人次减少66.8%。

韩国联合通讯社引述济州道政府1日公布的数据说，具体来看，直飞和经由济州的航班班次减少63.5%，邮轮班次减少72.8%，今年三月中旬后，来自中国的邮轮为零。济州港和西归浦军民复合观光美港有378个班次的邮轮取消行程。之前从济州国际机场出发，共有350个航班飞往中国28座城市，目前有248个航班停飞。

济州道政府此前预测，中国反萨措施将会导致访韩中国游客数量锐减，因此将目光投向东南亚和日本市场。然而，在1月至7月，东南亚游客数量同比仅增11.1%，为28.051万人，日本游客甚至同比下降4.5%，仅为2.7323万人。

济州旅游市场严重萎缩，导致面向外国人的免税店和纪念品商店面临经营困难。中国游客数量的减少还影响到了暑假旅游旺季的业绩。上个月访问济州的游客数为128.2748万人次（韩国人118.876万人次，外国人9.4017万人次），同比减少16.8%（韩国人增加4%，外国人减少76.4%），6月游客数量（127.4019万人）同比减少11.7%，连续两个月呈现减少趋势。

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