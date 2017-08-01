研究：防范自杀信息“定制化”效果更好

（联合早报网讯）美国一项最新研究显示，以防范自杀为内容的公共健康信息应考虑受众差异，以“定制化”的方式争取最佳效果。

新华社报道，在美国，每年大约４万名自杀者中，超过半数使用枪支结束自己的生命。与其他自杀手段相比，使用枪支自杀的“成功率”更高，仅有5%的用枪支自杀者被救回。

以如何在拥有枪支的群体中防范自杀为研究课题，俄勒冈州立大学喀斯喀特分校的研究人员首先采访了来自俄勒冈中部农村地区的39名成年的枪支拥有者，目的是了解枪支持有文化，探索能被枪支拥有者接受且能改进枪支安全措施的方法，并制作了一份考虑到受众认知差异的“定制告知书”。

随后，研究人员把全美范围内超过800名拥有枪支的成年人分成四组，给他们内容不同的信息：第一组的信息中仅简单地指出“精神健康和自杀预防是公共健康重要课题”；第二组的信息中加入了更多内容，解释自杀可预防、自杀有先兆以及如何采取应对措施等，构成“标准信息”；第三组的信息主要是从采访得出的“定制告知书”；第四组的信息则是将“定制告知书”和“标准信息”组合。

结果显示，第四组枪支拥有者最有可能采取措施，限制身边出现自杀倾向的人接触枪支。

俄勒冈州立大学喀斯喀特分校的人类学助理教授伊丽莎白·马里诺说，尊重枪支拥有者价值观的“定制化”在防范自杀方面更有效果，“信息措辞如果能够尊重（受众）特定的价值观，对方更可能持开放态度，调整自己的想法”。

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