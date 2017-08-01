泰红衫军领袖老挝被绑

（联合早报网讯）人权观察组织今天说，批评泰国军政府的红衫军领袖武提邦日前在老挝首都万象遭人绑架，如今下落不明。该组织呼吁泰国和老挝当局调查此案。

支持前首相达信的武提邦，2014年就流亡并匿藏在老挝至今。今年初，武提邦接受泰国媒体访问时称正在培养一支“民兵”，要推翻泰国军人政府。

人权观察组织发表声明说，上周六在万象，武提邦遭到十名身穿黑衣的武装分子的攻击，尔后把他带上车，扬长而去。武提邦的妻子和朋友当时也在场，他们也遭殴打及被眩晕枪攻击；泰国媒体也引述个别的消息来源，分别报道武提邦遭绑架的事件。

老挝当局尚未对此事置评。泰国国家安全委员会主席塔威将军说，武提邦可能是自导自演绑架事件，以此来破坏军政府的形象。

红衫军发言人塔纳武对路透社说：“我不敢肯定，但武提邦被绑架有六成的可能性。”他不认为武提邦自己制造绑架事件。

人权观察组织亚洲区域主任亚当斯说：“武提邦被绑一事必须彻底调查，不能沉默以对或隐瞒情况。”

武提邦2014年被控诽谤君主制后逃离泰国。今年3月泰国军政府指控他在泰国囤积武器及密谋暗杀首相巴育。曼谷一家军人医院五月发生爆炸，武提邦也被指是幕后黑手。但他否认所有的指控。

自去年10月起，泰国政府就向老挝施压，把武提邦及其他被指亵渎泰国王室的人一起引渡回泰。泰国军政府也指武提邦运营一电台频道，频频抨击泰王室。

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