（联合早报网讯）印度尼西亚警方瓦解一贩毒集团，起获120万粒的爱他死（Ecstasy ）毒品。不寻常的是，集团首脑竟然是名囚犯，在狱中遥控贩毒活动。

这名囚犯被关押在守卫森严、位于爪哇岛外海的努沙坎邦安岛监狱（Nusakambangan）。他之前因贩毒被判坐牢15年，正在服刑。

印尼警方、肃毒局和海关人员经过两个月的调查后，7月21日联手展开行动，突击首都雅加达外万丹省（Banten）一间仓库，起获数十万粒爱他死，并逮捕一名39岁男子。男子后来告诉执法人员，毒品从荷兰运来，并供出主谋就是该名囚犯。

7月24日警方在万丹省的当格朗（Tangerang）逮捕另一名嫌犯，从他身上搜出56袋的爱他死。

27日，警方在西雅加达追捕一名男子，但他拒捕后被击毙。警方起获两公斤的冰毒。

几次突击所起获的毒品，市价超过4500万美元（约6100万新元）。

印尼全国警察首长蒂托说，若罪名成立，被捕的两名嫌犯和囚犯首脑将面对死刑。

财政部长慕燕妮曾经警告，印尼已经被大贩毒集团盯上，被视为有利可图的毒品市场。

上月，印尼侦破历来最大起的毒品走私案，在万丹省安亚海滩（Anyer Beach）起获一公吨的冰毒，打死一名台湾男子，逮捕另四名台湾人。

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