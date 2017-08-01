巴基斯坦国民议会选举阿巴西为新任总理

（联合早报网讯）巴基斯坦国民议会1日选举执政党巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）候选人阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）为新任总理。

据巴基斯坦联合通讯社、巴基斯坦《黎明报》等媒体的消息，巴基斯坦议会当天举行总理选举，由于执政党穆斯林联盟（谢里夫派）在342席的议会中拥有绝对多数席位，阿巴西轻松赢得221票，成功当选总理。

中新社报道，阿巴西随后发表讲话感谢巴基斯坦人民，并表示巴基斯坦民主程序仍然在正常运作。他还表示执政党领导的政府会继续推动经济社会发展，继续进行基础设施建设。

阿巴西1958年生于卡拉奇，曾获得美国乔治华盛顿大学电气工程学位，他在1997年至1999年曾担任巴基斯坦国际航空公司总裁。1999年，时任巴军方领导人穆沙拉夫发动政变，时任总理谢里夫下台，阿巴西也被捕入狱，后于2001年获释。谢里夫2013年重新担任总理后，他担任谢里夫政府的石油和自然资源部长。

巴基斯坦最高法院7月底对谢里夫家族涉嫌腐败案作出裁决，决定取消谢里夫总理任职资格，引发巴基斯坦政坛震动，谢里夫辞去总理职务。

阿巴西表示，他相信谢里夫并没有卷入腐败案，并对谢里夫执政期间取得的政绩予以积极评价。

巴基斯坦国内外媒体预计阿巴西的总理任期不会很长。按照执政党高层的安排，阿巴西的总理职务是过渡性的。谢里夫的弟弟、旁遮普省首席部长夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）此前已经被执政党提名为总理人选，但夏巴兹需要时间来履行继任总理的有关程序。

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