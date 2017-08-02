蒂勒森：朝鲜局势不怪中国

（联合早报网讯）美国政府8月1日表示，华盛顿并不寻求朝鲜的政权更迭，半岛局势发展成今之局面也不怪中国。

BBC报道，美国国务卿蒂勒森在谈到朝鲜问题时说：“我们并不是你们的敌人。"

他还说，在某个时刻，美国还希望与朝鲜展开对话。

蒂勒森的这番言论显然并不受总统特朗普的认同。共和党资深参议员格莱厄姆说，特朗普将与朝鲜交战作为一种选项。

平壤方面在最新的一次导弹发射中声称，朝鲜的导弹已经可以抵达美国。半岛局势也随之再次紧张。

在美朝关系中，中国的角色也一直引人关注。特朗普不断批评中国，说中国在朝鲜问题上做得还不够。

但蒂勒森的说法恰与总统的相反。他说：“如今的朝鲜局势只怪朝鲜”。

在谈到中美关系时，蒂勒森还表示，中美两国关系正处于一个关键时刻。

蒂勒森的最新发言是否有助于改善朝鲜局势，现在还有待观察。

格莱厄姆则透露，特朗普曾对他说，若平壤继续发展其核武项目，且能够打到美国，美朝两国将必有一战。

不过，从现在的局势来看，朝鲜尚未达到能够对美国构成如此之威胁的境地。

专家表示，朝鲜的许多导弹并不能精准地对准目标。

但另一些专家相信，以目前的速度，平壤可能在未来五至十年内发展出精确攻打美国的能力。

免费试阅14天