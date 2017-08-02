伊斯兰合作组织对以色列发出警告

（联合早报网讯）伊斯兰合作组织警告以色列，不要再次在耶路撒冷老城圣地采取“不可接受的”举措，否则该组织将会予以应对。

伊斯兰合作组织外长8月1日在土耳其城市伊斯坦布尔举行特别会议后发表的公报，指责以色列最近通过安装金属探测门和摄像头等举措，企图改变耶路撒冷老城圣地的“历史现状”。

公报强烈谴责以方通过实施“集体惩罚措施”禁止巴勒斯坦穆斯林和基督徒在圣地祷告。

公报警告说：“今后再有任何类似措施均为不可接受和非法，将会遭到本组织应对。”

在会后举行的联合新闻发布会上，土耳其外长恰武什奥卢敦促国际社会付出必要努力，在两国方案基础上实现巴以之间全面和持久的和平。

伊斯兰合作组织秘书长优素福·本·艾哈迈德·奥斯曼则呼吁动员民间组织，向耶路撒冷巴勒斯坦人提供援助。

7月14日，两名以色列警察在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称为“尊贵禁地”）遭袭身亡，以方随后在圣殿山入口处安装金属探测门等设备，引发巴勒斯坦人抗议，双方冲突造成至少10人死亡、逾500人受伤。

7月27日，以色列拆除了所有安检设备，数千名穆斯林重返位于“尊贵禁地”的阿克萨清真寺祷告。

伊斯兰合作组织拥有57个成员国，秘书处设在沙特阿拉伯吉达市。目前土耳其担任该组织轮值主席国。

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