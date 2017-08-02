研究：兹卡病毒不易通过亲吻传播

（联合早报网讯）研究显示，唾液不是兹卡病毒的有效感染途径，因此亲吻及共用碗筷等日常接触行为不太容易传播兹卡病毒。

美国威斯康星大学麦迪逊分校的弗里德里克教授等人1日在英国《自然·通讯》杂志上报告说，兹卡病毒主要通过蚊虫叮咬传播，之后病毒能在血液和唾液里存活两周，在母乳里存活数周，在精液里存活数月，并通过性行为传播，但一直不清楚能否通过唾液传播。

为此，他们利用猴子做实验，首先用兹卡病毒感染猴子，然后从受感染的猴子唾液里采集样本。接着，他们用这些唾液涂抹五只猴子的扁桃体，两只猴子的鼻孔或眼睛。

作为对照，他们还用浓缩的高浓度兹卡病毒溶液涂抹另三只猴子的扁桃体。这些猴子被涂抹前健康状况均正常。

结果发现，扁桃体被涂抹唾液的五只猴子无一感染兹卡病毒，鼻孔或眼睛涂抹唾液的两只猴子也没感染病毒。然而，扁桃体被直接涂抹兹卡病毒溶液的三只猴子均被感染。

研究人员认为，唾液不是兹卡病毒有效的感染途径主要有三个原因：唾液里的兹卡病毒浓度较低；唾液里有杀灭微生物成分，不太适合兹卡病毒生存；唾液比较黏稠，阻碍了病毒移动并感染细胞的能力。

2015年以来，兹卡病毒在巴西等美洲国家持续传播。人感染兹卡病毒后可能出现发热、皮疹、关节痛等类似登革热的症状。

绝大多数兹卡病毒感染者症状温和，但孕妇感染兹卡病毒可能破坏胎儿大脑，导致新生儿小头症等缺陷。全球目前尚无获批上市的兹卡疫苗。

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