全球近四成民众视美国为重大威胁

（联合早报网讯）据美国皮尤研究中心8月1日发布的调查报告，全球近四成民众将美国视为重大威胁，这一比例和四年前比有较大提升。

调查显示，全球有38%的人认为美国对其国家安全是重大威胁，而在2013年的一份相似调查中，该比例仅为25%。

此外，24%的人认为美国是次要威胁，23%认为美国不是威胁。

此次研究样本共30个国家，其中21个国家在过去四年中对美国担忧加重。四个国家对美国戒备降低，三个国家对美国看法没有变化。

对美国敌意上升最快的国家是西班牙、智利、土耳其、加纳和墨西哥，在这些国家中认为美国是重大威胁的民众比例在四年内分别上涨42、34、28、28和23个百分点。

调查显示，许多美国盟国民众对美敌意都有所上升，包括法国、澳大利亚、德国、加拿大、日本、英国、以色列和韩国等，其中有70%的韩国人和62%的日本人认为美国是重大威胁。

在受访国家中，仅有委内瑞拉、希腊、印度和波兰对美国敌意下降，下降比例分别为3至8个百分点不等。

研究人员分析称，各国民众认为美国威胁增加或与对美国总统特朗普担忧有关。

据6月份发布一份调查，美国政权交接之际，各国对美国总统没有信心的民众比例从23%上升至74%，而持积极态度的民众比例则从64%下降至49%。

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