韩明日落实楼市新政 严防房产投机

（联合早报网讯） 韩国将落实房产综合对策，政策重点在于严防房产投机，稳定房产市场。

韩国联合通讯社引述国土交通部长官金贤美2日公布的政策说，政策重点内容是，政府将从3日起指定首尔所有区域、京畿道果川、世宗市为房产投机过热地区，指定首尔的江南区、瑞草区、松坡区、江东区等江南四区及龙山区、城东区、芦原区、麻浦区、阳川区、永登浦区、江西区等11个区和世宗市为房产投机地区。

根据新策，在房产投机过热地区和房产投机地区，不管房屋类型、贷款额，贷款与估值比率（LTV）和总负债偿还率(DTI)都将下调至40%。在房产投机过热地区，购买价格达3亿韩元（36万3353新元）房产时必须公开资金准备计划和入住计划。

政府还实施限制拥有多套住房者投机对策。已贷款购房者不论在何地购房LTV和DTI都将下调10个百分点。拥有两套房产者在房屋认购调整地区卖房，转让税将提高10个百分点，拥有三套房产者转让税将提高20个百分点。

政府还上调了转让税减免门槛，在首尔、釜山海云台等40处房屋认购调整地区，即使仅拥有一套房产，只有居住两年以上，才能减免转让税。

另外，政府计划在首都圈确保公共住宅基地以增加住宅供应量，每年为新婚夫妻提供5万户租赁住宅。

韩国政府此前于6月19日推出房产综合对策，仅40多天再次发布高强度对策，是因为首尔公寓价格持续飙升，此前对策未能发挥预期作用。

据韩国鉴定院上周调查，首尔公寓价格比上一周上涨0.24%，连续四周涨幅放大。另据调查，上周首尔公寓价格上涨0.57%，创下今年来一周上涨幅度最高纪录。

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