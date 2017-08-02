报道指法国提控纳吉亲信

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉的亲信阿都拉萨巴京达周二被指涉嫌在2002年的潜水艇交易获得回扣而在法国被控。阿都拉萨巴京达随即否认这项说法。

法新社引述一名法国司法界消息人士表示：“法国司法消息指出，阿都拉萨巴京达7月18日在法国被控‘主动及被动共谋贪污’及‘滥用企业资产’。”

报道指法国海军军火商DCN两名前主席雅皮欧和卡斯特兰，以及泰雷兹国际亚洲公司（Thint Asia）两名前领导人百奥可和皮里尔等四名法国国防企业高层都曾被控，但他们都不认罪。

法国政府也正调查被指向马来西亚空壳公司Perimekar支付的1.14亿欧元（约1.84亿新元），这家公司当时由阿都拉萨巴景达的妻子控制。当局相信这笔款项是这项交易的回扣。调查也发现，另一家名为Terasasi的公司也获得一笔巨额顾问费，调查人员认为这其实也是一笔回扣。这家公司的主要股东是阿都拉萨巴京达。

阿都拉萨巴京达周二发布声明驳斥上述报道时表示，法国当局正在调查此案而尚未正式提控任何人。他说，法国媒体今年7月19日及8月1日指上述军购案的涉及者已“被控”（have been ‘charged’），结果造成许多媒体跟进及误导。

他指在调查程序中的‘charged’这个字是指某人已遭当局“正式立案调查”而非“提控”。他自认清白，因此欢迎法国的任何调查。他也强调：“阿都拉萨巴京达并未在法国任何法庭遭提控。”

纳吉在2000至2008年担任马来西亚国防部长期间，该部向DCN购买两艘鲉鱼级潜艇及1艘阿哥斯塔（Agosta）潜艇。纳吉负责监督这项价值近10亿欧元（约16亿新元）的交易。阿都拉萨巴京达当时是这项交易的顾问。

由于马来西亚维权团体马来西亚人民之声（SUARAM）的呼吁，法国在2010年开始调查上述交易，并发现阿都拉萨巴京达涉嫌收取上述回扣。

媒体报道指阿都拉萨巴京达的情妇、蒙古女郎阿坦托娅是这项交易的翻译员。阿都拉萨巴京达曾在2006年被控教唆谋杀阿坦托娅，但法庭最后判他无罪释放。

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