日本怀孕女议员被指应辞职引热议

（联合早报网讯）日本一名女国会议员早前在网上宣布怀孕的消息后，一些网民批评她不应在任内怀孕，甚至认为她“应该辞职”，此事引起了舆论热议。

共同社报道，31岁的众议员铃木贵子7月12日在自己的博客上宣布：“这一次，上天赐予了我一个新生命。”她还透露，因有早产的可能性，政治活动受到了一定限制，这让她“感到非常苦恼”。

铃木在这条博文的评论里收到很多鼓励，但同时也遭到“任期中怀孕到底好吗”、“应该辞职”等批评。

铃木对此反驳称，无法认同怀孕是放弃作为国民代表的责任这一观点。她已做好心理准备，将在生育后继续致力于政治活动。

因生育而被批评的女议员不乏他人，去年2月生下长子的自民党众议员金子惠美也是其一。据称她抱着长子出现在新潟老家时，被称“政治家生涯结束了”。金子表示，“感觉人们认为政治专属于男人的偏见仍然存在。”

日本政府提出力争到2020年实现女性在领导地位中的比率升至30%的目标，但目前国会议员中女性仅为13%。共同社去年对各都道府县议会的女性议员实施的问卷调查显示，逾七成受访者认为“在政治领域要实现这一目标不可能”，浮现出男性社会的壁垒。

与此同时，日本民间支持女性生育和育儿后继续工作的措施正在进步，越来越多女性在生育后继续工作，甚至有企业女性育儿假取得率和复职率达到100%。

支援孕妇骚扰受害者的NPO法人“孕妇骚扰Net”代表理事宫下浩子认为：“日本人的心胸过于狭隘。政策应该反映多样化的想法，经历生育和育儿的女性议员的观点很重要。必须构建一个无论何种职业都能让女性继续工作下去的社会。”

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