美一勘探公司向马政府申请继续搜寻MH370：不找到不收费

（联合早报网讯）马来西亚失联航班MH370乘客家属表示，一家美国海底勘探公司将参与MH370的搜寻工作。

据澎湃新闻引述路透社8月2日报道，美国海底勘探公司Ocean Infinity2日表示，将着手搜寻MH370的航班。失联航班上乘客的家属之一，马来西亚律师Grace Nathan告诉路透社，Ocean Infinity提出恢复进行免费的搜寻服务，并称只在失联飞机被发现的情况下要求报酬。

马来西亚交通部副部长Aziz Kaprawi对路透社称，当局已经收到来自这家美国公司的申请，不过尚未决定是否接受该申请。

Ocean Infinity公司发言人拒绝对此置评。据该公司官方网站介绍，其拥有世界上最先进的自主水下航行器，可用于海底测绘、勘测和搜索。

2016年，对MH370进行搜索的澳大利亚和马来西亚当局拒绝了调查人员将搜寻范围扩大到南印度洋南以北25000平方公里半径的范围，表示新的搜索范围定位太过不精确。

不过MH370失联航班乘客家属的声援组织Voice 370称，近期澳大利亚调查人员对将搜寻范围缩小至25000平方公里半径以内的区域进行了严格的模拟操作和重审。

此前，有报道称MH370失联航班乘客家属曾于今年3月自筹资金进行搜寻，不过据称目前已经中止了有关计划，他们希望马来西亚政府对美国公司的提议作出积极快速的回应。

2014年3月，马航MH370航班在从吉隆坡飞往北京的途中失联，机上共有239名乘客。此后，中国、马来西亚、澳大利亚三国联合对南印度洋12万平方公里的范围进行了成本极高的搜寻。今年1月，澳大利亚、马来西亚和中国发表联合声明称搜寻工作停止。

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