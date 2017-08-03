马国反对党国会议员示威游行

（联合早报网讯）马来西亚本期国会开始以来，丑闻缠身的政联公司一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）一直是朝野攻防的重点。30多名反对党国会议员不满议长连日来拒绝他们多达30道相关提问，周四上午从国会游行2.6公里至国家银行（央行）

国会反对党领袖旺阿兹莎率领周四上午9时率领这批议员开始游行。他们手持著横幅和一些钻石造型的海报，从国会大厦一路步行40分钟到国家银行并提呈备忘录。

反对党国会议员的备忘录指美国司法部针对一马公司资金遭滥用而采取新一轮的司法行动，因此他们要求央行跟进美国司法部与新加坡金融管理局严查瑞士瑞意银行（BSI）后的最新进展，重新调查一马公司事件。他们指一马公司与阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）之间的投资已经造成马来西亚金融系统崩坏。

参与游行者包括民主行动党国会领袖林吉祥、槟城首长林冠英、民行党代主席陈国伟、人民公正党副主席努鲁依莎、八打灵再也北区国会议员潘俭伟，以及沙亚南国会议员卡立沙末等。亲希联的伊斯兰党波格先那国会议员马夫兹也参与了游行。

林吉祥表示，反对党国会议员这次游行是因为他们连日来在国会提出超过30道关于一马公司的提问，都遭议长班迪卡驳回。

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