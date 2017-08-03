阿姆斯特丹拟清理共享脚踏车

（联合早报网讯）荷兰首都阿姆斯特丹市政府1日发布公告说，将清理市内占用公共空间的共享脚踏车，并研究相关管理政策。

公告说，共享脚踏车运营商投放的车辆占用了有限的城市公共空间，因此有关部门计划9月起将市内到处停放的共享脚踏车清走。

该市政府新闻官马滕·格鲁普斯特拉告诉记者，阿姆斯特丹市80万居民几乎人手一辆脚踏车，而市内脚踏车停车位却只有25万个，远远不能满足需求。政府目前正想方设法增加车位，包括尝试开发地下和私人空间。

然而，最近几个月，多家企业未与市政部门协商，就在市区多处投放共享脚踏车，总计数千辆。这些车辆随意占用公共停车位，干扰了城市治理。

格鲁普斯特拉强调：“阿姆斯特丹并不反对共享脚踏车。”他说，共享脚踏车是个很好的概念，如被本地居民广泛使用，市内脚踏车数量就会减少，有助控制交通流量。

“只是目前的现实情况是，脚踏车反而更多了，这让我们不得不采取限制措施。共享脚踏车必须接受管理。我们会和企业坐下来谈，以便制定管理政策。”他说。

新华社报道，现已进入阿姆斯特丹的共享脚踏车运营商包括荷兰的Flick Bike、Urbee、Hello-Bike，丹麦的Donkey Republic等。在荷兰，共享脚踏车的潜在使用者主要是游客。

阿姆斯特丹大学交通规划研究员特布罗梅尔斯特厄特指出，阿姆斯特丹的骑行市场很有前景，引来多家共享脚踏车企业，而相关管理规则仍是空白。他相信，管理政策出台后，共享脚踏车在荷兰首都及其他城市会有发展空间。

免费试阅14天