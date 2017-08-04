荷兰受污染“毒鸡蛋”波及德国12州

（联合早报网讯）日前曝出的进口自荷兰的大批鸡蛋受到杀虫剂芬普尼（Fipronil）污染事件在德国不断发酵。截至周四（3日）晚间，德国16个联邦州中已有12个被卷入此次事件。德国农业部长施密特当天与相关州紧急召开了危机会议商讨对策。

中新社报道，德国农业部周四透露，当局从进口自比利时和荷兰的鸡蛋中检测出了芬普尼。德国从荷兰进口了至少300万枚这种受污染的鸡蛋，德国农业部已要求相关联邦州召回涉事鸡蛋。

芬普尼是一种用于杀死跳蚤、壁虱等昆虫的杀虫剂，德国禁止在动物制品加工和食品运输过程中使用这一物质。目前，比利时和荷兰当局正在对事件详细原因展开调查。德国主要几家连锁超市已宣布立即暂停出售产自荷兰的鸡蛋，并接受消费者退货。

德国农业部长施密特说，周四通过电话会议形式举行的“危机会议”旨在讨论如何在应对此次事件上加强联邦政府和地方的合作。他表示，这一合作的目的是切实有效地推进消费者权益保护。

在这一事件被曝出后，消费者权益保护组织开始担忧禽肉是否也存在被污染的情况。不莱梅消费者保护中心主席指出，现在必须尽快查明责任方，并调查清楚禽类肉制品在多大程度上也面临遭到杀虫剂的风险。

欧盟委员会一名发言人当天则强调，涉事农场已经被锁定，相关鸡蛋也被封存，“局面已得到控制”。

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