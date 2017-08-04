马媒体人：历任首相皆非纯种马来人

（联合早报网讯）马来西亚副首相阿末扎希近日挑起前首相马哈迪的印裔血统课题，掀起满城风雨，但资深媒体人苏基拉迪夫（Subky Latif）点出，其实自独立以来，马国六任首相皆非“纯马来人”。

当今大马报道，苏基拉迪夫在伊斯兰党喉舌《每日哈拉卡》网站撰文指，马国所有首相皆拥有外国血统。

他指，第一任首相东姑阿都拉曼是贵族，其母亲拥有暹罗血统，因此东姑阿都拉曼非纯种马来人。

第二任首相阿都拉萨则拥有印尼武吉斯（Bugis）血统，而阿都拉萨也是现任首相纳吉的父亲，因此纳吉同样延续武吉斯人血统。

苏基拉迪夫说，第三任首相胡先翁同样来自贵族，其父亲是巫统闯荡人翁嘉化（Onn Jaafar），而祖父母则来自土耳其。

他说：“土耳其以前是强大的伊斯兰帝国，其军队进驻世界各个角落……他们当中一些是贵族。土耳其以前也有吉普赛人，就是那些四处迁移的人，他们的血统不得而知。”

针对第四任首相马哈迪，苏基拉迪夫指，马哈迪是来自“Kutty”家族，听起来像是也门后裔，这群人在英殖民印度前，就已迁徙到印度。

他说，也门人定居在印度，并掌握英文。“所以他（马哈迪）的祖父依斯干达（Iskandar Kutty）被英国人送来，以教导马来王室的孩子英文。”

“依斯干达和柔佛人结婚，可能是爪哇人，因为柔佛很多爪哇人。他的孩子莫哈末（Mohamad）成为亚罗士打苏丹阿都哈密学校（Sekolah Sultan Abdul Hamid）的校长。”

苏基拉迪夫说，莫哈末的孩子，即马哈迪是Kutty家族的第三代人，但马哈迪拥有的马来特征胜过印度。

至于马哈迪的接班人阿都拉，苏基拉迪夫说，阿都拉拥有祖父赛阿都拉（Syeikh Abdullah Fahim）的阿拉伯血统。

他指出：“阿都拉的父亲阿末巴达维出生在麦加。来自槟城峇六拜（Bayan Lepas）的母亲则有云南血统。因此，这名首相（阿都拉）也非纯种马来人。”

无论如何，苏基拉迪夫认为，以上所有首相都能被视为马来人，因为他们说马来语、信仰伊斯兰及履行马来文化。

他指出：“由于翁嘉化、东姑阿都拉曼、拉萨胡先、马哈迪、阿都拉及阿末扎希，都是在家中及马来社会成长，说马来语和信仰伊斯兰，因此他们是马来人。”

苏基拉迪夫对阿末扎希挑起马哈迪是“Kutty”后裔的做法，不表苟同。他说：“挑起一个人的祖宗来源，并指控他非纯种马来人，这显然是散播憎恨情绪。”

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