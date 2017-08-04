马前部长：希盟应拉拢印裔选民

（联合早报网讯）马来西亚希盟重组成型，放眼来届大选变天，但马国前首相署部长再益认为，要攻入布城，还须拉拢兴权组织，以争取印裔票支持。

再益也是民行党党员。据当今大马报道，再益昨日（3日）在博客撰文说，虽然在野党于2008年大选中大获印裔支持，但之后却逐渐流失印裔票。

他因此呼吁希盟拉拢兴权组织主席瓦塔慕迪，以争取印裔支持。

他说：“希盟跟国阵不同，希盟没有印基政党。当然，公正党与民行党有印裔党员，但这两个党都非印基政党……在园丘与城市贫穷区，还有大批贫苦的印裔，他们只有在同族的组织内才感觉舒适。”

再益指出，如果土著团结党是争取马来人支持的元素，而民行党是争取华裔支持的原因，那么希盟尚需一个印裔政党，以获得印裔支持。

他认为，虽然兴权组织不会获得社团注册局批准注册，但瓦塔慕迪与其朋友能够协助希盟赢取印裔票，特别是在柔佛、霹雳、吉打与森美兰的一些关键议席。

他说，尽管瓦塔慕迪曾出任首相署副部长，但只当官9个月就因为不满国阵忽略印裔而辞职，显示瓦塔慕迪“并非那么坏”。

“他过去可能有一些不可理喻的要求，但在这个国家，如果你不把人们拉出舒适圈，怎可能获得关注？”

兴权会曾在2007年11月发动示威大游行，被视为造成国阵308大选流失许多印裔支持的主因。

不过，兴权会如今已经四分五裂，瓦塔慕迪目前领导的兴权组织（正式名称是马来西亚兴权会组织，Persatuan Hindraf Malaysia，简称PHM），是其中一个主要分支。

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