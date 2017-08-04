哈佛新生少数族裔首度过半 亚裔最多

（联合早报网讯）全美最知名学府哈佛大学一向以白人占最多数，但这项逾380年的历史传统，今年首度被打破。今秋9月入学新生有逾半数是少数族裔，其中又以亚裔最多，白人首次不到半数。

中央社引述《波士顿环球报》（Boston Globe）报道，今年哈佛大一新鲜人有50.8%来自少数族裔，是历年来首度过半，去年比率是47.3%。

其中，亚裔占22.2%，是人数最多的少数族裔学生；14.6%是非裔美籍，11.6%是拉丁族裔，2.5%是原住民或太平洋岛人。

哈佛的数据显示，今年新生申请人数3万9506人，录取2038人，仍以美国本土为主。大西洋中部各州（包括纽约州、纽泽西州、宾州、德拉瓦州等）占21.3%最多，来自南方有18.7%，新英格兰地区16.5%，国际学生占了12.4%。主修以社会科学及生化科学居多数，约占近半比重。

哈佛招生存在少数族裔“天花板”现象，一直为人诟病，64个亚裔团体曾在2015年5月向美国联邦政府递状，控告哈佛及其他常春藤盟校招生不公，歧视亚裔美籍学生。

面对各方质疑，哈佛大学发言人戴恩说，哈佛决定新生录取“仍旧维持学生多元的标准”。

哈佛表示，校方每年选派人员到世界各国招揽优秀学生，访查全美150个社区，会见高校师生、家长及学生顾问，说明入学及录取标准。

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