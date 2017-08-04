丰田和马自达拟投资达2000亿日元在美设厂

（联合早报网讯）日本两家汽车企业丰田与马自达计划进行资本合作，开始讨论在美国共同建设新工厂。投资额预计达到1500亿～2000亿日元（18亿4300万～24亿5800万新元），此具体项目将以畅销的SUV等中大型车为中心，年産30万辆左右。力争2020年代初投入运行。

日本经济新闻网的报道说，这两家车企在美建厂将降低汇率波动的风险，易于反映当地的需求。丰田（Toyota Motor Corp.）将收购马自达（Mazda Motor Corp.）的约5％股权。同时马自达也将取得丰田股权，形成相互持股。随著启动资本合作，将在居世界第二位的美国市场共同推进车辆生産。

当初预计以销售强劲的SUV为中心展开生産。不过，由于原油价格等影响，SUV需求容易变化，将引进易于改变车型的生産技术。为了降低销售锐减等风险，将相互提供资金。

马自达仅在墨西哥拥有北美的生産基地，SUV依赖从日本出口。丰田在美国的生産比例也低于本田等厂商。有分析认为，上述举措还意在应对美国政府的保护主义政策。

此外，这两家日本企业将以资本合作为契机，应对在全球范围出现的转向纯电动汽车（EV）趋势，将加快相关技术的开发。丰田计划到2020年推出纯电动汽车，而马自达计划到2019年推出，将共同推进车身骨架等核心零部件的开发。

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