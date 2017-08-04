拉菲兹筹获50万元缴付赔偿

（联合早报网讯）揭发“国家养牛公司公款买公寓弊案”的公正党副主席拉菲兹在短短十天内透过网上众筹而获的158万令吉（约50万新元）。他原本希望筹获30万令吉（约9.5万新元）以缴付罚款，结果所得比目标高出五倍。这也是马来西亚政治人物首次利用这种方式筹款。

拉菲兹2012年3与人揭发国家养牛中心（NFC）2.5亿令吉（约7900万新元）弊案，导致中心执行主席莫哈末沙烈被控失信及违反公司法令。莫哈末沙烈也是巫统妇女组主席莎丽扎的丈夫，但莎丽扎坚称自己对此案毫不知情。

总检察署2015年11月撤销对莫哈末沙烈的指控，莫哈末沙烈随即起诉拉菲兹诽谤。法庭去年10月31日宣判拉菲兹诽谤罪名成立，因此必须在指定期限内赔偿30万令吉，否则将被判入穷藉。

拉菲兹在上周三通过他资助的非政府组织Invoke发起众募，并在短短十天内获得7435人捐赠超过158.5万令吉。

拉菲兹表示，他过去一周看到不同种族、宗教与经济阶层者为了相同目的站在同一阵线。他们传达的信息就是“他们将为任何打击贪污者挺身而出”。他说，附上资料的捐款者包括1575名马来族、2903名华族、348名印度族、40名沙巴土著及91名砂拉越土著。当中84%为10至200令吉的小额捐款。

拉菲兹表示，这笔款项用来支付赔偿后，余款将用作为Invoke在全国50个边缘选区展开的活动开销，每月预计耗费约30万令吉。

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