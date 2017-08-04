普京会考虑是否竞选下届总统

（联合早报网讯）俄罗斯总统普京表示，他会考虑竞选下届总统的可能性。

据俄罗斯卫星通讯社4日报道，在就消除布里亚特和伊尔库茨克州森林火灾后果举行的视频会议期间，一名房屋在火灾中受损的居民对普京说：“我们对您有个请求：当举行下届总统选举的时候，我们大家都请求您竞选该职位。”

普京回答说：“好的，我会考虑。谢谢。”

据中国通讯社报道，此前，7月21日普京在索契与“天狼星”教育中心的学生交流时说：“我还没有决定，会考虑。选举在2018年，离竞选开始还有时间，因此看看再说。”

普京还表示，自己暂时还没有考虑卸任总统职务后将做些什么。他说，这个世界有许多有意义的事情可以做，这不意味着他该坐下来，只是写回忆录。要知道，也可以从事总统职责以外的政治活动。普京幷称自己对类似非政府组织方面和环保领域的工作感兴趣。

7月初，俄罗斯《新闻报》援引列瓦达中心研究数据显示，66%的俄罗斯民众希望看到普京在2018年大选后继续出任俄罗斯总统一职，18%的受访者希望其他人出任这一职位，另有16%的受访者无法作答。

俄社会舆论基金会6月30日公布的民调数据亦显示，约80%的俄罗斯人认可总统普京的工作，幷评价其为良好。

莫斯科大学社会学系外籍副教授、察哈尔学会研究员王晓伟接受卫星通讯社采访时说，从最近在Showtime播出的普京访谈影片和“直播连线”来看，普京接近于宣布参加2018年大选，幷为此做好准备。

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