马来西亚前锋报拒向彭大臣道歉

（联合早报网讯）代表巫统主流派观点的《马来西亚前锋报》拒绝针对一篇题为“安南很厉害吗？”的文章，向彭亨州务大臣安南耶谷公开道歉，双方周五的庭外和解协商宣告失败。

安南耶谷与《马来西亚前锋报》集团总编辑阿兹依沙按吉隆坡高庭法官聂哈斯末的劝告，周五在吉隆坡法庭中心进行数小时的和解协商，但最终无法达致共识。

向来形象火爆的安南耶谷向阿兹依莎丢下一句“下周一见！”后就离开法庭。他也禁止媒体拍照，但媒体并不理他。

安南耶谷的律师阿美立表示，其当事人坚持要《马来西亚前锋报》公开道歉，而非只针对有关文章内容“表达遗憾”。双方的协商就由于应否道歉而陷入胶着。

安南耶谷不满“安南很厉害吗？”这篇文章批评他在位太久，因此在2014年12月5日起诉《马来西亚前锋报》。该报过后指安南耶谷是州务大臣，因此没有法律地位起诉报章诽谤而入禀高庭要求撤销诉讼。但高庭2015年7月23日驳回该报撤销诉讼的申请。

《马来西亚前锋报》随即向上诉庭上诉。上诉庭在2016年3月1日接纳《马来西亚前锋报》引用英国德比郡议会起诉《泰晤士报》诽谤的案例，裁定安南耶谷不能以公职身份兴讼。

然而联邦法院今年2月13日推翻上诉庭的裁决，并谕令把此案发还吉隆坡高庭进行完整审讯，并确认安南耶谷是否有权以公职身份起诉《马来西亚前锋报》。

联邦法院认为，安南耶谷有权在审讯时证明自己并非以公职身份兴讼，并让高庭鉴定《马来西亚前锋报》刊登的文章是否冲着安南耶谷的大臣身份，或只是对安南耶谷的人身攻击。

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