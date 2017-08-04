马联邦法院首席大法官宣誓引争议

（联合早报网讯）马来西亚政府变相延长联邦法院首席大法官劳勿斯的任期而备受争议。劳勿斯的任期原本周四届满，但他周五晚上10时在国家元首面前宣誓就任“增额法官”而得以继续任职。分析师指当局的做法及宣誓时间都前所未见。

当局周五下午发出媒体通知表示，首席大法官定于周五晚上10时在国家王宫宣誓。尽管反对声浪不断，已达退休年龄的劳勿斯，依然根据政府延长其任期的任命，宣誓续任司法部门最高领导人。

首相署7月7日晚上宣布，政府将以“增额法官”（additional judge）的方式，让已达退休年龄的劳勿斯及上诉庭主席祖基菲里能继续任职。反对党及律师公会随即表明当局这么做是公然违宪。

劳勿斯今年4月出任联邦法院首席大法官之前是上诉庭主席。他原本在今年2月4日达66岁的法定退休年龄，但经首相纳吉报请国家元首批准后，他得以获延长半年任期至8月3日。劳勿斯出任联邦法院首席大法官后，祖基菲里就出任上诉庭主席，他原本的任期只到9月27日。

律师公会周四在特别代表大会表明，他们将上庭挑战劳勿斯及祖基菲里的任期，同时抵制两人所有社交活动。

律师公会认为，委任劳勿斯和祖基菲里为增额法官以延长其任期，这也违反了宪法，因为宪法规定联邦法院法官（包括联邦法院首席大法官）的服务年龄不能超过66岁6个月。

该会指联邦法院前任首席大法官阿里芬在退休前一天（即今年3月30日）才推荐劳勿斯与祖基菲里成为增额法官，国家元首在阿里芬退休两个月后才接纳其建议，这并不符合宪政惯例。该会也认为，劳勿斯兼任联邦法院首席大法官和增额法官，以及祖基菲里兼任上诉庭主席和增额法官，都不符合宪法规定。

劳勿斯及祖基菲里延长任期一事也受到反对派希望联盟抨击。希联领袖日前已向国家元首提呈备忘录，指劳勿斯及祖基菲里受委增额法官是违宪的。反对派也放话将在国会阻止两人续任。

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