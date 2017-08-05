朝鲜谴责美旅行禁令：对美公民我们永远敞开大门

（联合早报网讯）朝鲜外务省发言人4日在接受朝中社记者采访时表示，“对于任何怀着善意且希望亲眼目睹朝鲜实际情况的美国公民，我们永远敞开大门”。他谴责美国政府出台旅行禁令限制公民前往朝鲜一事，是限制人员交流的“卑劣阴谋”。

据环球网报道，美国国务院2日发布公告，从9月1日起美国公民须获得特殊许可才能前往朝鲜，目前滞留朝鲜境内公民须在9月1日前离开朝鲜。美国国务院还宣布，美国公民的护照在前往朝鲜或经该国中转时不再有效。禁令时效暂为一年，且可能延长或缩短。只有记者和人道主义组织工作人员的行动以及有利于美国国家安全的情况可以例外。今年7月，从朝鲜获释的美国大学生瓦姆比尔回到美国家中几天后死亡。

朝鲜外务省发言人4日表示，朝鲜拥有世上最稳定和巩固的国家社会制度，根本就没有外国人可能感到人身威胁。对这一点，包括曾经访问朝鲜的很多美国人在内的世人都一致承认。

该发言人还表示，美国政府以主权国家合法的权利行使为借口，幼稚地发动旅行禁令措施，是旨在抹黑朝鲜的尊严和权威，限制人员交流的卑劣阴谋，目的是为了阻止美国公民亲眼见证朝鲜的真实面貌和美国敌朝政策的失败，反映了美国政府把朝鲜当敌人的视角。现在，特朗普政府确实应该清醒过来，下决心放弃对朝的敌对政策了。



免费试阅14天