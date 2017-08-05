“通俄门”调查全面升级：大陪审团发出重要传票

（联合早报网讯）美国“通俄门”调查全面升级，特别检察官米勒据报已选出一个大陪审团，大陪审团并已就总统特朗普长子小特朗普去年与俄罗斯律师会面的相关调查，发出传票，这意味着检方可能已掌握足够证据，并加快调查步伐。

据香港文汇报报道，白宫声称，对成立大陪审团一事毫不知情，特朗普则再批通俄指控纯属捏造。

据悉，大陪审团可以让米勒拥有更大权力搜集“通俄门”调查的相关证据，例如发出传票传唤相关文件、传召证人宣誓作证等，据报大陪审团近数周已开始工作。

据了解，大陪审团是由一般美国公民组成，以闭门方式工作，研究检察官收集的证据，并决定是否提诉。专研国家安全法律的律师莫斯说，成立大陪审团意味调查显著升级，“除非调查已经发现足够证据，让你认为至少触犯一项刑事条文，否则不会组成大陪审团。一旦提出指控，下一步就是拘捕被告。”

曾任联邦检察官的史丹福大学法学院教授斯克兰斯基说，成立大陪审团将可逼使证人与米勒合作。

一旦大陪审团决定传召特朗普作证，他或将成为首位现身作证的美国总统。前总统克林顿当年在莱温斯基性丑闻中，曾应大陪审团传召提供数据，但不用亲自作供。米勒发言人拒绝评论报道，白宫律师科布则表示，不知道成立大陪审团一事，但欢迎任何可公平地加快完成调查的举措；白宫发言人桑德斯则重申，特朗普并非调查目标。

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