亚细安重申对朝鲜半岛紧张局势“深切关注”

（联合早报网讯）亚细安外交部长在外长会议举行首日发表联合声明，再次对朝鲜半岛紧张局势升温表示“深切关注”。

朝鲜使局势升温的动作包括上月两次试射洲际导弹，以及去年两次进行核试炸。

声明指出，这些发展严重威胁区域和世界的和平、安全与稳定，亚细安外长强力呼吁朝鲜即刻充分履行联合国安全理事会决议的相关义务。

“我们强力呼吁作为参加亚细安区域论坛（Asean Regional Forum，简称ARF）的朝鲜，在落实ARF愿景方面，做出正面贡献，以维持亚太区域的长久和平与稳定，友谊与繁荣，让成员国和组织在区域内外秉持互信和相互尊重，合作以应对安全威胁与挑战，防止冲突升级，从而打造有利于可持续发展、社会进步的环境，提高区域所有人民的生活素质。”

亚细安成员国今年4月也发表了类似声明，但这回声明的措辞明显比上一次强硬。

外长们在声明中重申对透过和平途径，以确保朝鲜半岛“完全、可核实和不可逆转地去核化”的支持，并敦促朝鲜和相关国家自制，同时为对话以降低紧张形势创造有利条件。

“我们支持改善韩国和朝鲜关系的努力，从而为朝鲜半岛带来永久和平。在朝鲜半岛的和平与稳定方面，亚细安已准备好扮演具建设性的角色。”

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