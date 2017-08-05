马反贪会：不凭“故事”查扎希

（联合早报网讯）针对前首相马哈迪指副首相阿末扎希21年前坐拥2.3亿令吉（约7300万新元）银行存款事件，虽然阿末扎希周六表明愿意接受反贪污委员会调查，但反贪会表示不会单凭媒体报道的“故事”就展开调查。
反贪会主席祖基菲里周六出席马来西亚监督贪污协会（MCW）会员大会后说，此事只是“道听途说”。他说，该会并未开始调查阿末扎希，因为他们不能凭“故事”展开调查。
他认为，目前只有媒体报道此事。但根据标准作业程序，该会必须接到正式投报并初步核实情况后，才会展开调查。“我至今未接获任何正式投报。”
（联合早报网讯）针对前首相马哈迪指副首相阿末扎希21年前坐拥2.3亿令吉（约7300万新元）银行存款事件，虽然阿末扎希周六表明愿意接受反贪污委员会调查，但反贪会表示不会单凭媒体报道的“故事”就展开调查。
反贪会主席祖基菲里周六出席马来西亚监督贪污协会（MCW）会员大会后说，此事只是“道听途说”。他说，该会并未开始调查阿末扎希，因为他们不能凭“故事”展开调查。
他认为，目前只有媒体报道此事。但根据标准作业程序，该会必须接到正式投报并初步核实情况后，才会展开调查。“我至今未接获任何正式投报。”
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