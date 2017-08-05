马国成立强化伊斯兰法庭委员会

（联合早报网讯）马来西亚政府宣布将成立“强化伊斯兰法庭委员会”（JKMMS），全面加强伊斯兰司法系统，以符合伊斯兰在联邦宪法的地位。

当地非穆斯林社群担心当局以该委员会变相扩大伊斯兰法庭权限，为伊斯兰党一直争取落实的伊斯兰刑事法铺路。

主管伊斯兰事务的首相署部长贾米尔周六表示，内阁周五同意设立上述委员会，证明政府正持续加强伊斯兰法庭的权威，以照顾国内穆斯林的利益。

贾米尔说，委员会将设一些小组研究各种课题，包括如何修改1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令（俗称“355法令”）、民事法与伊斯兰法、管理及组织伊斯兰法庭、法官及官员委任、伊斯兰法教育及伊斯兰法律师事务等。

他说，委员会成员将包括各州伊斯兰理事会代表、学者、总检察署代表、社运分子、高级公务员、民事法庭和伊斯兰法庭的学者等。

伊斯兰党非常欢迎当局的做法。伊党署理主席端依布拉欣周六指当局的做法符合联邦宪法。

伊党主席哈迪阿旺去年开始频频动议国会修改355法令，以便提高伊斯兰法庭刑罚权限。现有伊斯兰法庭最高刑罚为罚款5000令吉（约1600新元）、监禁三年及刑事鞭笞六下。哈迪要求提高至罚款10万令吉（约3.2万新元）、监禁10年及伊斯兰鞭刑100下。

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