中国常驻联合国代表：希望美国把“四不”具体落实在其对朝政策

（联合早报网讯）中国常驻联合国代表刘结一纽约时间星期六（5日）表示，中方注意到，美方最近再次表示美不寻求朝体制更迭，不寻求朝政权垮台，不急于推进半岛统一，不将军队推过“三八线”；希望美方能把这“四不”落到具体对朝政策。

据中新社报道，联合国安理会当天一致通过关于朝鲜半岛问题的第2371号决议，刘结一在决议通过后阐述中方有关立场。

刘结一说，安理会决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定。中方反对朝鲜违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动。

他表示，中国始终坚持实现朝鲜半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，反对半岛生乱生战。中方认为，这些是安理会第2371号决议的根本目的。

刘结一指出，安理会协商一致通过这个决议，表明了国际社会对半岛核问题的一致立场。决议包括三方面主要内容：一是针对朝核导计划采取进一步制裁措施；二是无意对经济活动与合作、粮食和人道主义援助等决议未禁止活动产生不利影响；三是呼吁恢复六方会谈，承诺以和平、外交和政治方式解决问题，强调有关各方降低半岛紧张局势的重要性。这些内容构成了安理会决议的整体。各方都应切实全面、严格履行安理会决议规定的各项义务。

刘结一说，中方一直为推动实现半岛无核化、维护半岛和平稳定做出不懈努力。今年7月4日，中国与俄罗斯就朝鲜半岛问题发表联合声明。双方以中方提出的并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制“双轨并行”思路、朝鲜暂停核导活动、美韩暂停大规模军演的“双暂停”倡议和俄方提出的分步走设想为基础，制定了解决朝鲜半岛问题的“路线图”。中俄共同倡议现实可行，旨在标本兼治，综合施策解决问题，希望得到有关各方的响应和支持。

刘结一指出，在半岛加强军事部署无助于实现半岛无核化目标和地区和平稳定。部署“萨德”系统不能解决朝核试和射导问题，严重破坏地区战略平衡，损害包括中国在内的本地区国家的战略安全利益。中方强烈敦促有关方面停止部署进程，撤除相关设备。

刘结一说，实现朝鲜半岛无核化和长治久安符合各方利益。中方敦促朝方遵守安理会相关决议，停止采取可能导致半岛形势进一步紧张升级的行动。希望有关方立即采取切实措施，防止紧张局势轮番升级，为恢复对话创造条件，推动半岛核问题早日回到通过对话协商和平解决的正确轨道。（联合早报网编辑：王纬温）

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