日媒评“一带一路”：日企再不参与是坐以待毙

（联合早报网讯）日本权威经济杂志《周刊钻石》日前聚焦“一带一路”倡议，并亲赴新疆阿拉山口，感受“一带一路”提出后对当地经济的积极影响。该周刊指出，日本企业如果再不参与“一带一路”，不仅是错失良机、更是坐以待毙。

据联合新闻网今天报道，该周刊指出，最近美国总统特朗普曾表示，理解“一带一路”构想，有可能在日本还难于做出抉择的时候，特朗普说不定闪电般做出参加亚投行的决定，这种事未必完全不可能。

周刊引用中欧间货物运输量数据指出，在2015年货柜过境量换算为200个货柜；2017年增加到1000个货柜。货物主要多为在重庆、武汉等中国内陆城市拥有工厂的制造商。

为了能在货柜里装点东西回来，物流公司开始在欧洲展开价格战。物流公司向越来越多的欧洲公司提议使用铁路运输：从汽车、家电生产商，到乳酪、葡萄酒等食品业，再到服装业，不仅有高级奢侈品牌，也有时尚轻奢品牌。

价格战的结果是，与中国始发的班列相比，从欧洲出发的班列运费要便宜二到三成。

最终，凭借使用相对便宜的铁路运输，欧洲企业大大增加了对中国的商品输出。而作为“一带一路”提议方，中国的企业也能输出生产过剩的钢材和水泥，获得更大利益。

如此一来，包括日本在内的东亚路上交通节点，将完全被中国掌握。（联合早报网编辑：王纬温）

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