王毅：遏阻朝核导开发与尽快恢复和谈，两者不可偏废

（联合早报网讯）中国外交部长王毅今早指出，联合国安理会一致通过最新涉朝鲜决议的这两方面内容：遏阻朝核导开发与尽快恢复和谈都很重要，不可偏废。

据中国外交部官网发布的消息，王毅今早在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会期间，应询就联合国安理会一致通过最新涉朝鲜决议回答了记者提问。

王毅表示，联合国安理会今天凌晨通过了涉及朝鲜半岛核问题的第2371号新决议；中国作为安理会常任理事国，在这个过程中本着客观公正立场，发挥了负责任和建设性作用。

他指出，这一新决议有两方面重要内容：一方面是针对朝鲜违反安理会决议不断射导作出了必要反应，以更有效遏阻朝鲜的核导开发进程。另一方面就是呼吁重启六方会谈，强调要用外交和政治手段，以和平方式解决半岛核问题，尤其要避免局势进一步紧张升级。

王毅也说，制裁是需要的，但绝不是最终目的，目的还是要把半岛核问题拉回到谈判桌前，通过谈判寻求解决办法，直至实现半岛无核化和半岛长治久安。这个决议通过之后，半岛形势进入一个非常关键的节点；中方呼吁各方都能本着负责任态度作出自己的判断、决定自己的行动，尤其是要避免局势轮番升级。

王毅强调，中方仍然希望各方认真考虑和接受“双暂停”倡议，这一倡议是目前最为现实可行和最为合情合理的方案，不仅可以缓解当前紧张局势，也能解决各方最急迫的安全关切，并为恢复和谈提供机遇、创造条件，找到摆脱困境的突破口。（联合早报网编辑：王纬温）

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