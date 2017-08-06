广岛核爆72周年纪念活动 民众游行反对修宪

（联合早报网讯）“和平纪念仪式”今天在日本广岛市的和平纪念公园举行，纪念该市遭遇原子弹爆炸72周年。约5万民众从日本各地前去悼念亡灵，祈求和平。

据中新社报道，过去一年间，日本因曾遭受核爆而逝世的人数达到5530人，记载着他们名字的名簿被安放进“核爆慰灵碑”的石室里。至今有记录的核爆死亡人数共计30万8725人。

上午8点15分（向广岛投下原子弹的时刻），“和平之钟”敲响，全体起立默哀、祈祷。

广岛市议会议长永田雅纪在致辞中说，72年前的今天，一颗原子弹落下，广岛瞬间毁于一旦，很多珍贵的生命被夺走，至今仍有许多人饱尝核爆之苦。经历过人类历史上首次核兵器惨祸的广岛市民，一直在向世人诉说核爆的真相与和平的宝贵，同时祈祷核武器的废止与世界的恒久和平。

广岛市长松井一实则形容核武器为“罪大恶极”，并表示，当今的核武器威力已是72年前的数千倍，使用核武器不仅使敌对国，更会使本国甚至全世界的人们陷入无边的地狱；这种行为是人类坚决不允许的，呼吁向“无核化”世界迈进。

日本首相安倍晋三出席了本次纪念活动并致辞称，为实现世界“无核化”，核保有国和非保有国须参与进来，日本应发挥主导作用，推动二者的协作。

另一方面，在不远处的原爆圆顶馆纪念碑前，聚集了数百名反对安倍的民众。他们打出标语并高呼“反对安倍出席和平纪念仪式”“‘修宪’等于战争”“打倒安倍”“（调查丑闻）把安倍送进监狱”等口号，随后在市区进行了游行。（联合早报网编辑：王纬温）

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