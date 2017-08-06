马国严防放射性物质恐袭

（联合早报网讯）马来西亚原子能执照局（AELB）已向国际原子能机构（IAEA）借到120台各类辐射探测器，并准备即日起至本届东南亚运动会结束前加强侦测放射性物质，严防恐怖分子利用这种方式发动恐袭。

马来西亚原子能执照局技术资源部官员莫哈末依万阿芬迪星期日参与了警方主导的反恐巡逻。他说，该局上周五向国际原子能机构借到这些仪器，并准备让警方在东运会期间使用，该局也将派员协助警方检测可疑物品。

他说，该局借到的仪器包括100台个人辐射探测器（Persoanal Radioactive Devices ），它能探测特定区域是否有辐射性物质，以及是否出现危险的辐射。

他表示，10台放射性核素识别仪器（Radionuclide Identification Devices）可让警方在发现辐射异常的地区探测辐射的种类。还有10台辐射探测背包（Radiation Backpack）10台可用来监控辐射指数。

国际原子能机构近年来积极参与国际体育赛事的核安全，这包括2007年在巴西及2011年在墨西哥（Guadalajara）举行的泛美运动会、2008年北京奥运会、2010年印度德里英联邦运动会、2012年在波兰和乌克兰举行的欧洲足球锦标赛，以及2006年德国、2010年南非和2014年巴西的世界杯足球赛，还有去年的巴西里约热内卢奥运会。

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