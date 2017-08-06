纳吉：马哈迪曾逼扎希退位

（联合早报网讯）马来西亚前首相马哈迪日前指副首相阿末扎希曾“意图逼宫”，首相纳吉星期日首次抨击马哈迪的说法。纳吉指马哈迪当年曾逼阿末扎希辞去巫青团长之职，这令阿末扎希一直耿耿于怀而绝不可能与马哈迪联手造反。

纳吉也是巫统主席。他星期日为巫统沙亚南区部代表大会闭幕时表示，他与阿末扎希是多年战友。纳吉与阿末扎希早在1986年就认识，当时阿末扎希正在竞选巫统区部青年团团长，纳吉则是巫青团长并特地去助选，两人从那时开始建立联系。“我们的辛苦和轻松只有我们知道。”

纳吉说，阿末扎希担任巫青团长时，曾并时任首相及巫统主席马哈迪援引内安法令对付。纳吉说，阿末扎希当时被关押，警方两名政治部官员去会见阿末扎希，并指他必须签署文件辞去巫青团长职位才能获释。

纳吉表示，阿末扎希被迫签字后，隔天又被迫签署另一份文件，表明自己是自愿退位而非被迫退位。“这事让我们看到前领袖运用权力就像拿枪指头逼人就范。”

纳吉指出，阿末扎希至今对上述事件仍无法释怀，又怎会与马哈迪联手”逼宫“，所以马哈迪的说法绝对是诬陷。

他表示，在党内意见不合是很正常，马哈迪也不该因此而背叛巫统。他指马哈迪曾与首任首相东姑阿都拉曼吵架、也曾在背后说第二任首相胡申翁的是非，并对慕沙希淡、嘉化峇峇及安华等历任副首相都不满意。

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